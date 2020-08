Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz - HD s'offre une sortie boîte en Double Pack

Plusieurs enseignes comme GameFly, videogamesplus.ca et Amazon ont répertorié une sortie en version boîte sur Nintendo Switch de Sonic Forces + Super Monkey Ball: Banana Blitz - HD Double Pack pour octobre 2020 sur le marché US tout du moins. En attendant des détails pour l'Europe et aussi de savoir si les deux jeux seront dispo sur une cartouche, retrouvez le visuel du recto de la jaquette du Double Pack.

A noter qu'un autre Double Pack incluant Sonic Mania + Team Sonic Racing a déjà été repéré pour une sortie le 26 octobre prochain . Voir le recto de la jaquette ici.