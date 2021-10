SEGA dévoile un Calendrier de l'Avent permettant de construire une figurine officielle de Sonic

A l'approche du mois de décembre et de Noël, c'est l'occasion pour petits et grands de s'octroyer quelques jours de plaisirs avec les fameux Calendrier de l'Avent. Proposant habituellement des chocolats, de nombreuses marques ont de leur côté créé des calendrier plus ou moins extravagants, troquant les carrés de chocolat par divers autres éléments, comestibles pour non.

Du côté de chez SEGA, ils proposent pour cette années un calendrier de l'Avent nous permettant de construire une figurine de Sonic, composée de 24 morceaux. Pas de chocolat pour cette année, mais une belle figurine. Proposé au prix de 39,25 avec une estimation de livraison pour fin novembre, ne reste qu'à voir si vous troquerez vos carrés de chocolat contre une figurine cette année.

Préparez-vous à dévaler les pentes ce Noël avec le hérisson bleu préféré de tous. Mettez-vous dans l'ambiance des fêtes avec notre gamme de calendriers de l'avent en figurines, Countdown Characters. Construisez une figurine de qualité supérieure basée sur vos jeux, films et séries télévisées préférés pour ajouter au plaisir de Noël. À partir du 1er décembre, ouvrez une porte chaque jour pour révéler un nouvel aspect de votre figurine. Avec 24 composants en tout, vous la terminerez avant la veille de Noël et pourrez la garder comme souvenir ou l'offrir à un être cher. Produit officiel SEGA.

Conçu et fabriqué par Numskull Designs.

Figurine de haute qualité divisée en 24 pièces.

À partir du 1er décembre, ouvrez une porte chaque jour pour révéler une nouvelle partie de votre modèle.

Les pièces sont emboîtables - pas besoin de colle !

Votre modèle sera complet à la veille de Noël, prêt à être offert ou conservé comme objet de collection.

Source : Segashop