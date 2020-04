Pas d'info sur Sonic de la part de SEGA suite à l'annulation de la SXSW 2020

Alors que nous aurions dû avoir de nouvelles informations sur le futur de Sonic à l'occasion d'un communiqué de SEGA lors de la SXSW 2020, le Covid-19 est les mesures de confinement en eu raison du festival qui aurait dû se dérouler du 13 au 22 mars .

Avec cette annulation et sans reconduction de l'évènement, on aurait eu tendance à penser que SEGA communiquerait de son côté pour dévoiler ces fameuses infos aux fans du hérisson bleu, mais la firme japonaise en a décidé autrement.

C'est par le biais d'un tweet sur le compte officiel de la mascotte bleue, SEGA annonce que ces fameuses informations ne seront pas révélées tant que tout ne sera pas rentré dans l'ordre (en référence à la pandémie). Il ne nous reste donc plus qu'à patienter sagement...

Hi everyone - we know delays are way past not cool. But with the world in its current state, and to keep our teams safe, we need to wait to show you our SXSW content until things have settled.



Thanks for your patience, and we'll let you know as soon as we have a date to share!