SOMBRAS: negative frames : un jeu d’horreur psychologique annoncé sur Nintendo Switch

Le studio espagnol Maboroshi Artworks et l’éditeur Entalto Publishing ont officiellement dévoilé SOMBRAS: negative frames, un jeu narratif à la première personne mêlant exploration, photographie et horreur psychologique légère. Le titre est attendu pour le quatrième trimestre 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Présenté comme une expérience narrative nostalgique, le jeu met en scène Shiomi Alterio, une étudiante en photographie d’origine japonaise et espagnole. Après le divorce récent de ses parents, la jeune femme vit avec son père dans une petite ville japonaise, loin de sa vie européenne qu’elle a dû abandonner. Mais une nuit, elle se retrouve happée dans une dimension sombre et déformée de sa ville natale, peuplée d’ombres inquiétantes… et de mystérieuses jeunes filles qui lui ressemblent étrangement.