Soleil Manga - The Legend of Zelda Breath of the Wild : La Création d'un Prodige repoussé au mois de novembre

Et c'est encore un coup dur pour les amoureux de la licence The Legend of Zelda. Attendue initialement en septembre 2020 puis repoussée en octobre, l'encyclopédie française dédiée à The Legend of Zelda : Breath of the Wild et éditée par Soleil Manga sous le nom de The Legend of Zelda Breath of the Wild : Création d'un Prodige vient de subir un nouveau report.

La page dédiée au livre sur Soleil Manga, couplée aux mails d'alerte de plusieurs revendeurs indiquent désormais une parution le 18 novembre prochain en France. Il nous faudra donc prendre encore un peu notre mal en patience afin de découvrir tous les secrets et anecdotes de cet épisode, symbole du renouveau de la franchise The Legend of Zelda.

Les aventures de Link dans le monde d'Hyrule ont connu une toute nouvelle tournure dans le monde ouvert de Breath of The Wild. Découvrez tous les secrets, entrez dans la Légende ! Dernier né des célèbres aventures de Link, The Legend of Zelda - Breath of the Wild a fortement marqué les joueurs grâce à son gameplay novateur et son monde ouvert permettant d'arpenter chaque prairie, forêt ou montagne. Au travers de cet ouvrage riche en anecdotes et en illustrations, découvrez tous les secrets inédits dans les oeuvres précédemment publiées. Un complément idéal à Arts & Artefacts et Encyclopedia !