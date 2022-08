Sofiya and the Ancient Clan - Une nouvelle sorcière s'offre une place sur Nintendo Switch

Nouvelle production éditée par eastasiasoft à destination de la Nintendo Switch, Sofiya and the Ancient Clan sera disponible ce vendredi 5 août sur l'eShop de la console et sur les stores de Sony. Proposé au prix de 7,99€, le titre vous propose d'incarner Sofiya dans un action/plateformer en side scroling, comme nos bons vieux jeux de l'époque, avec une "touche coquine" en plus prenant la forme d'images pixellisées assez suggestives.

Quand une talentueuse jeune sorcière commence à remettre en doute les règles et enseignements de son clan magique, c'est tout le royaume qui devient subitement son ennemi ! À mesure que la véritable et menaçante nature de son ancien mentor se fait de plus en plus apparente, Sofiya doit se battre pour survivre alors qu'elle cherche à percer les secrets qui lui ont été dissimulés. Libérées des traditions ésotériques de son clan, Sofiya découvre très vite de nouvelles façons d'utiliser ses pouvoirs magiques ainsi que son propre corps pour réaliser son plein potentiel. Pourra-t-elle surpasser son ancien maître pour devenir la sorcière la plus puissante de ses terres et sauver le royaume d'un mal qui avance masqué ?

Sofiya and the Ancient Clan est un jeu d'action traditionnel à défilement horizontal présenté dans un style artistique pixel art vivant aux animations fluides. Courez, sautez et lancez des sorts pour traverser collines, forêts, cavernes, châteaux, cimetières et bien plus encore. Utilisez votre magie pour déclencher des interrupteurs secrets, faire apparaître de nouvelles plateformes, immobiliser les gardes ou terrasser de vicieux ogres, fantômes et une vaste gamme d'autres types d'ennemis. Affrontez des boss monstrueux à la fin de chaque région visitée et votre victoire sera récompensée d'images coquines à débloquer pour remplir votre galerie !

Fonctionnalités :