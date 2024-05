Sociable Soccer 24 vous redonnera goût au foot sur Nintendo Switch début juin

Après moult reports, Sociable Soccer 24 semble enfin avoir décidé de la date de rencontre avec les joueurs. En plus de l'annonce de Stefano Sensi comme joueur vedette, Jon Hare et Sociable Software Ltd, confirment que le jeu sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes à partir du 7 juin 2024 en versions physique et dématérialisé, et qu'l est pensé pour redonner goût au football, rien que ça !

Jeu de football pensé pour la génération Fortnite™, Sociable Soccer 2024 va vous redonner goût au football, avec la licence FIFPRO™ apportant plus de 12 000 joueurs sous licence, tout en se concentrant sur les sensations d’arcade qui ont tant manqué à des générations de fans de foot vidéoludique : un titre facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Précédemment n° 1 sur Apple® Arcade™ et massivement populaire sur Steam®, Sociable Soccer 24 est l’œuvre du légendaire concepteur de jeux Jon Hare, célèbre pour avoir créé la franchise Sensible Soccer dans les années 1990, largement considérée comme l’une des meilleures séries de jeux de football de tous les temps et toujours appréciée par des millions de joueurs à travers le monde. Sociable Software Limited est ravi d’annoncer la signature de Stefano Sensi comme joueur vedette. L’international italien et joueur de l’Inter Milan au nom effronté apparaîtra dans la nouvelle illustration de couverture et la vidéo promotionnelle de Sociable Soccer 24.