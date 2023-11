Sociable Soccer 24 repoussé à début 2024 sur Nintendo Switch

Successeur de Sensible Soccer et développée par Tower Studios, Sociable Soccer 24 se présente comme un concurrent sérieux aux jeux de foot actuels, à savoir eFootball et EA Sports FC 24. Déjà sorti sur Steam depuis le 15 novembre 2023, le titre a loupé le coche de l'année 2023 qu'il s'était mis en tête pour la version Nintendo Switch. Désormais, le jeu est attendu pour le début de l'année 2024 en versions physique et dématérialisée.

Nous sommes peut-être fous de combiner 13 000 joueurs de football professionnels sous licence avec un gameplay arcade à l'ancienne et amusant et une présentation de type Fortnite (...). Mais nous avons toujours pensé qu'il y avait un énorme vide sur le marché pour un type différent de jeu de football d'action sous licence(...). Nous sommes désolés pour le léger retard de la sortie sur Switch, mais nous sommes sûrs que l'attente en vaudra la peine.

Jon Hare - Concepteur de Sociable Soccer 24