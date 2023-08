Sociable Soccer 24 - Un concurrent sérieux à e-football en approche sur Nintendo Switch ?

Successeur de Sensible Soccer et développée par Tower Studios, la licence Sociable Soccer sera de retour cette année avec un nouvel épisode sobrement intitulé Sociable Soccer 24. Le studio Hare en charge de la licence compte bien se mesurer à EA Sports et à son jeu e-football (rien que ça). En attendant de découvrir les premières images officielles de la version Nintendo Switch ainsi que la date de sortie du jeu, calée à 2023, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel de l'annonce du jeu.

Tower Studios a confirmé que le très attendu Sociable Soccer sortira sur PC et toutes les plus grandes consoles dans quelques mois.

Le jeu a connu un immense succès ces dernières années, en témoignent les millions de dollars engrangés et la place longtemps conservée de numéro 1 sur Apple Arcade. Enfin, les joueurs PC et console seront bientôt en mesure de goûter aux sensations de Sensible Soccer, ce jeu de foot multijoueurs, le plus abouti depuis ses débuts à la fin du siècle dernier par Jon Hare.

Maintenant devenu propriétaire et directeur créatif de Sociable Soccer, Hare entend se mesurer à EA Sports FC et e-football en opposant leurs jeux de simulation somptueux mais prévisibles au sien, basé sur un mélange addictif de gameplay furieux et de contre-pressing. Il propose également, en ligne et hors-ligne, des matchs multijoueurs dans un style arcade ainsi que tout un monde de foot à découvrir en solo.

Les joueuses et joueurs ayant acheté l’accès anticipé sur Steam de Sociable Soccer recevront le jeu gratuitement lorsqu’il sortira en novembre cette année.

La sortie console suivra peu après celle sur PC et la liste est impressionnante. Les versions Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X et Xbox One sont prêtes à sortir des vestiaires et à se pavaner devant les foules.

Plus de détails suivront dans les semaines qui viennent.