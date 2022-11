Soccer Story - Sauvez le football dans un nouvel RPG Open-World délirant sur Nintendo Switch

La fin du mois de novembre est placée sous le signe du ballon rond. No More Robots nous présente ce jour son RPG Open-World Soccer Story. Attendu pour le 29 novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre risque d'attirer autant les fans de foot que ses détracteurs.

Un an après que la calamité ait détruit les fondements mêmes du football tel que nous le connaissons. Depuis lors, Soccer Inc. a pris le contrôle total du sport et a INTERDIT à quiconque de même CONSIDERER à taper dans un ballon. Christiano Ronaldo ? Plutôt, Ronal-non ! Heureusement, un ballon de football magique est descendu des cieux et vous a choisi, vous, le Sauveur du football, et - vous allez adorer - vous avez été chargé de sauver l'avenir du sport et de ramener l'harmonie dans le monde. Bien sûr, il y a deux hors-jeu dans chaque histoire, alors accordons le bénéfice du doute à ceux qui n'aiment pas le football et laissent l'histoire se dérouler. Caractéristiques : Lâchez votre ballon de foot et jouez n'importe où ! Le monde est plein de buts, d'énigmes et de secrets - à vous de les trouver !

Jouez une histoire solo pleine de personnages excentriques, de quêtes, d'arbitres véreux et de sports loufoques liés au football.

Construisez votre carrière de footballeur et affrontez les équipes les plus féroces comme les requins, les enfants, les retraités et les ninjas.

Sauvez le football et rétablissez la paix et l'harmonie dans le monde.

Retrouvez un ami pour un mode multijoueur local à quatre joueurs avec une liste complète d'équipes et de capitaines d'animaux.

MINI-JEU DE PÊCHE