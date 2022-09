Snufkin: Melody of Moominvalley - Une nouvelle aventure musicale attendue sur consoles

Nouvelle création de Hyper Games et éditée par Raw Fury, Snufkin: Melody of Moominvalley s'apprête à vous plonger dans le monde merveilleux de Moomin sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si nous n'avons pas encore de date de sortie pour la version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières informations sur cette aventure musicale.

A propos du jeu : Rejoignez Snufkin dans cette aventure musicale qui vise à restaurer l'harmonie et l'équilibre de Moominvalley, en le protégeant de l'industrieux gardien du parc. Profitez d'une atmosphère chaleureuse avec des personnages mémorables, une narration élaborée avec amour, complétée par des énigmes amusantes, de l'aventure et des chansons. Caractéristiques du jeu : Un jeu d'aventure confortable dans un magnifique style artistique de livre d'histoires.

Un jeu riche en histoire, avec de charmants personnages à rencontrer et des énigmes musicales à résoudre.

Explorez le monde de Moominvalley, inspiré des histoires originales du créateur Tove Jansson.

Combinez intelligemment votre harmonica, la furtivité et les astuces de vos amis pour déjouer le gardien du parc et ouvrir Moominvalley pour le plaisir de tous.

Une bande-son atmosphérique fantastique en collaboration avec Sigur Rós.