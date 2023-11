Snufkin: Melody of Moominvalley se dévoile sur Nintendo Switch

Le studio norvégien Hyper Games en collaboration avec l'éditeur Raw Fury viennent de dévoiler leur prochain titre à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents dénommé Snufkin: Melody of Moominvalley. Présenté comme un jeu d'aventure musical, le titre sera disponible durant le 1er trimestre de l'année 2024. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Snufkin : Melody of Moominvalley est un jeu d'aventure musical riche en histoires dans lequel Snufkin restaure la vallée et aide les personnages et bestioles excentriques et mémorables qui l'habitent. Une série de parcs hideux ont fait leur apparition à Moominvalley, perturbant le paysage et sa nature harmonieuse. En tant que Snufkin, vous distrayez les officiers de police, arrachez les panneaux et renversez les statues mal placées, tout en essayant de restaurer la nature et la maison des habitants et en mettant fin aux plans de l'industrieux gardien du parc.