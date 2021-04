SnowRunner - Les conducteurs de l'extrême débarquent en mai sur Nintendo Switch

Les bolides de l'extrême sont de retour cette année sue Nintendo Switch. Développé par Saber Interactive, SnowRunner propose aux joueurs les plus chevronnés de prendre le contrôle de plusieurs bolides dans des environnements hostiles où le commun des mortels n'irait pas s'aventurer en véhicule motorisé. Attendu pour le 18 mai sur l'eShop, et également en version physique, les précommandes de SnowRunner sont d'ores et déjà ouvertes.

Partez à la conquête d'environnements extrêmes au volant de monstres de puissance. Maîtrisez 40 véhicules off-road de marques iconiques telles que Ford, Chevrolet, Freightliner et bien d'autres, et explorez un monde ouvert impitoyable, simulé par un moteur physique ultra-réaliste. Seul ou jusqu'à 4 en coopératif, affrontez boue, rivières déchaînées, neige profonde et lacs gelés pour mener à bien contrats et missions périlleuses. Agrandissez et personnalisez votre flotte de véhicules avec de nombreuses améliorations et accessoires, tels que des chaînes pour progresser sur la neige, ou un snorkel pour traverser les eaux profondes. Affrontez des environnements extrêmes

40 véhicules à améliorer et personnaliser

Un moteur physique ultra-réaliste

Jouez seul ou jusqu'à 4 en coopératif