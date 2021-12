SnowRunner - la Saison 6 : Haul & Hustle sera disponible le 7 décembre sur Nintendo Switch

Simulation off-road signée Saber Interactive et Focus Entertainment, SnowRunner est disponible sur Nintendo Switch depuis le mois de mai dernier, et s'offre de temps à autre du contenu supplémentaire sous forme de DLC. La saison 6 du jeu, dénommée Haul & Hustle vient enfin de dévoiler sa date de sortie. Pour rappel, cette dernière permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux environnements, véhicules et options cosmétiques inédites.

En plus de cet ajout payant, une mise à jour gratuite sera également disponible à cette même date, incluant le Crossplay, ainsi qu'un mode photo. En attendant de découvrir ce nouveau contenu le 7 décembre prochain sur Nintendo Switch, nous vous laissons quelques clichés du jeu ci-dessous.