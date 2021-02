SNK vs. Capcom : The Match of the Millenium - Le jeu de combat culte revient sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux de combat des années de 90 possesseurs d'une Neo-Geo Pocket se rappellent sans doute de ce cette référence du genre. Sorti initialement en 1999, SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium proposait aux joueurs de prendre en main plus de 26 combattants issus des licences The King of Fighters, Samurai Shodown, Street Fighter ou encore DarkStalkers.

Aujourd'hui nous retrouvons le titre sur l'eShop de la Nintendo Switch grâce à la gamme de jeux Neo-Geo Pocket Color Selection. Disponible dès maintenant au prix de 7.99€, nous vous laissons découvrir la fiche du jeu accompagné d'un petit trailer bien rétro.

SNK et CAPCOM ont réuni leurs meilleurs combattants pour un jeu de combat sans pareil ! La collaboration de rêve arrive dans vos mains ! Un total de 26 combattants de jeux de combat populaires tels que les séries "KOF", "SAMURAI SHODOWN", "STREET FIGHTER" et "DARKSTALKERS" participeront!

Choisissez entre les modes de combat en solo, en groupe ou en équipe ! De plus, vous pouvez choisir parmi 3 styles de combat différents !

Qu'est-ce qu'un jeu de combat sans Survival, Time Attack et Mini Games pour vous occuper entre les combats ? Collectez des points et déverrouillez les personnages cachés !

Bien sûr, SNK VS CAPCOM : THE MATCH OF THE MILLENNIUM profite également des modes sur table et portable de la Nintendo Switch ! Cela signifie que vous et un ami pouvez vous affronter où vous voulez !

Source : Nintendo