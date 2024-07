SNK vs. Capcom: SVC Chaos disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Surprise ! Ce week-end, c'était l'EVO 2024, l'évènement eSport américain qui réunit les fans de jeux vidéo de combat en un contre un. L'occasion de quelques annonces de jeux dont SNK vs. Capcom: SVC Chaos, la réédition d'un hit des salles d'arcade du début des années 2000 qui est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Au programme 36 personnages des jeux SNK et Capcom et des matchs en ligne qu'on nous promet "fluides et passionnants". Un petit morceau d'histoire agrémenté de quelques nouveautés comme la fonction "hitbox" permettant de mieux comprendre le gameplay du jeu ainsi qu'une galerie comportant 89 illustrations originales . Pour plus de détails sur SNK vs. Capcom: SVC Chaos, retrouvez son trailer et sa présentation complète.

SNK vs. Capcom: SVC Chaos est disponible sur l'eShop au prix de 19,99€. Son poids est de 275 Mo .

,

SVC CHAOS, hit des arcades sorti en 2003, revient dans une version améliorée !

SVC CHAOS est un jeu où 36 personnages emblématiques originaires d'une multitude de jeux de combats de SNK (principalement THE KING OF FIGHTERS) et CAPCOM (principalement STREET FIGHTER) se retrouvent pour s'affronter et décider qui est le meilleur ! Ses fonctionnalités en ligne de type "rollback" et ses modes de tournoi promettent de longues heures de joutes épiques tout en reprenant les graphismes et commandes qui ont fait la popularité de ce jeu en 2003. Enfin, SVC CHAOS propose pour la première fois un mode d'affichage des "hitbox" ou zones où les coups portent ainsi qu'un mode galerie ! Préparez-vous à affronter les meilleurs joueurs du monde entier dans cette nouvelle mouture du légendaire SVC CHAOS !

36 personnages issus de séries légendaires SNK et CAPCOM pour des combats épiques !

Les personnages emblématiques SNK tels que Kyo Kusanagi, Terry Bogard et Mai Shiranui rejoignent le combat avec des personnages issus d'autres séries tels que Mars People ou Athena tandis que les personnages iconiques de STREET FIGHTER comme Ru ou Chun-Li représentent CAPCOM avec d'autres personnages comme Demitri, Zero, Red Arremer et bien d'autres! Choisissez parmi un florilège de 36 combattants pour des combattants inoubliables !

■ Des matchs en ligne fluides et passionnants !

Les fonctionnalités en ligne de type "rollback" et ses lobbys en ligne (pouvant accueillir jusqu'à 9 joueurs) amènent SVC CHAOS vers une nouvelle ère de jeu. Jouez en tournoi en élimination simple ou double ou en format de type "round robin" dans des combats endiablés !

De nouvelles fonctionnalités pour une expérience approfondie de SVC CHAOS !

La fonctionnalité de "hitbox" ou d'affichage des zones de portage des coups vous permettront d'approfondir vos connaissances de vos personnages préférés. De plus, un mode galerie permet de profiter à tout moment de pas moins de 89 illustrations originales à tout moment ! Préparez-vous à une expérience ultime de SVC CHAOS !