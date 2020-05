SNK Gal's Fighters disponible sur Nintendo Switch

Si la sortie de SNK HEROINES Tag Team Frenzy était pour beaucoup la première occasion de jouer à un jeu de combat incluant uniquement des personnages féminins de l'entreprise, les plus anciens se souviennent peut-être de SNK Gals Fighters sur NEO-GEO Pocket.

Leaké début avril suite à une apparition sur un site de classification, le jeu de combat rétro est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 7,99€. Nous vous laissons ci-dessous sa fiche descriptive, ainsi qu'une vidéo de gameplay publiée par Nintendo Hall.

Les personnages féminins les plus populaires de SNK se retrouve pour un affrontement dantesque ! Qui s'assoiera sur la trône du tournoi "QUEEN OF FIGHTERS" couronnant la plus forte des guerrières ? Profitez d'un gameplay solide agrémenté de mise en scène humoristique et d'une histoire prenante.