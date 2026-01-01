Sniper Dan - Le jeu de sniper décalé sortira en septembre 2026 en version physique
PQube, le développeur Denki et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer la sortie en septembre 2026 d'une édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch de Sniper Dan. Présenté comme une version décalée d'un jeu de sniper, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier visuel des versions physiques, ainsi qu'un trailer de présentation.
Sniper Dan est une approche audacieusement absurde et saine de la précision à longue distance, où l'objectif n'est pas de vaincre des ennemis, mais de résoudre des problèmes du quotidien à une distance raisonnable. Avec ses mondes 3D colorés, son humour doux et son absence totale de violence, le jeu invite les joueurs de tous âges à ralentir, à observer leur environnement et à profiter de la simple satisfaction de remettre les choses en état de marche.
Le charme et le design comique caractéristiques de Denki transparaissent dans chaque projet, mêlant la résolution de puzzles visuels à la rapidité et au côté spectaculaire des jeux de tir de type arcade. PQube vous propose de découvrir l'approche unique de Dan en matière de résolution de problèmes dès cette année.
Caractéristiques principales :
- Des outils ridicules. Des intentions louables.
Utilisez un fusil de sniper pour résoudre les problèmes quotidiens. Pas de danger. Pas de drame. Juste des problèmes à résoudre à longue distance.
- Un jeu d'objets cachés à travers une lunette de sniper.
Scannez des scènes 3D animées, repérez ce qui ne va pas et résolvez le problème d'un seul tir parfaitement ciblé.
- Problèmes absurdes. Précision sérieuse. Zéro violence.
Réparez des panneaux, serrez des boulons, faites éclater des ballons et allumez des feux d'artifice. Personne n'est blessé. Jamais.
- Chaque mission est un petit mystère.
Déchiffrez des indices cryptiques, fouillez les lieux et déterminez ce qui doit réellement être réparé.
- Un monde 3D ludique plein de moments à partager.
Des situations absurdes, des missions secrètes et plein de moments « mais qu'est-ce que... ? » à découvrir et à partager.
- Développez votre entreprise, un tir à la fois.
Gagnez de l'argent et de la réputation, améliorez votre fusil, décorez votre bureau et développez votre activité.
- Des centaines de missions absurdes dans des lieux animés.
Grâce à des solutions dynamiques, les missions changent à chaque fois que vous jouez.