Sniper Dan - Le jeu de sniper décalé sortira en septembre 2026 en version physique

PQube, le développeur Denki et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer la sortie en septembre 2026 d'une édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch de Sniper Dan. Présenté comme une version décalée d'un jeu de sniper, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier visuel des versions physiques, ainsi qu'un trailer de présentation.

Sniper Dan est une approche audacieusement absurde et saine de la précision à longue distance, où l'objectif n'est pas de vaincre des ennemis, mais de résoudre des problèmes du quotidien à une distance raisonnable. Avec ses mondes 3D colorés, son humour doux et son absence totale de violence, le jeu invite les joueurs de tous âges à ralentir, à observer leur environnement et à profiter de la simple satisfaction de remettre les choses en état de marche.

Le charme et le design comique caractéristiques de Denki transparaissent dans chaque projet, mêlant la résolution de puzzles visuels à la rapidité et au côté spectaculaire des jeux de tir de type arcade. PQube vous propose de découvrir l'approche unique de Dan en matière de résolution de problèmes dès cette année.

Caractéristiques principales :