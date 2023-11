Snakebird Complete - Deux jeux de puzzle réunis sur Nintendo Switch

Si vous aimez les puzzle game colorés, Le développeur Noumenon Games (Nimbus) et l'éditeur de jeux de réflexion Astra Logical viennent d'annoncer la sortie de Snakebird Complete sur Nintendo Switch le 24 novebre prochain. Réunissant les jeux Snakebird et Snakebird Primer, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

À propos du jeu :

Est-ce un oiseau ? Est-ce un serpent ? Les deux à la fois ! Suivez une équipe d'oiseaux-serpents affamés et aidez-les à obtenir leurs fruits préférés ; plus ils mangeront, plus ils deviendront longs ! Trouvez la bonne forme pour la tâche à accomplir, qu'il s'agisse de pousser, de soulever, de se téléporter ou encore de défier les lois de la physique.

Snakebird est un jeu de puzzle simple d’approche et étonnamment complexe, plein de défis cérébraux. La suite, Snakebird Primer, poursuit le plaisir avec un casting élargi, une nouvelle île à parcourir et des niveaux plus accessibles. Snakebird Complete fusionne les deux jeux en une expérience complète pour la Nintendo Switch, avec une toute nouvelle carte du monde et un système d'indices !

Caractéristiques principales :