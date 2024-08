Smushi Come Home s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en juin 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Smushi Come Home est un jeu d'exploration et d'aventure relaxant où vous incarnez un petit champignon qui doit rentrer chez lui ! Afin de faire découvrir le titre aux récalcitrants du format dématérialisé, un partenariat a été signé entre Super Rare Games, SomeHumbleOnion & Mooneye Studios pour proposer le jeu en version physique. 4000 unités seront officiellement disponibles à l'achat à partir du 22 août sur la boutique en ligne de Super Rare Games. N'hésitez à vous mettre une alerte si le titre vous intéresse.

Smushi Come Home est un jeu d'exploration et d'aventure relaxant où vous incarnez un petit champignon qui doit rentrer chez lui ! Incarnez Smushi, enlevé de sa maison par surprise et lâché au beau milieu de la forêt. Perdu et confus, vous devrez traverser différentes zones de la forêt et rentrer chez vous avec l'aide de vos nouveaux outils et des autres créatures de la forêt !

Courez, planez, escaladez et nagez à travers toute la forêt !

Discutez avec les étranges créatures de la forêt que vous rencontrerez. Certaines vous offriront leur aide, tandis que d'autres auront besoin de la vôtre !

Partez à l'aventure pour rentrer chez vous ! Vous devrez compléter de légères phases de plateforme et résoudre quelques puzzles !