Smoots Pinball - Un jeu de flipper à petit prix sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un petit jeu de flipper à moins de 6€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, Jandusoft devrait avoir de quoi vous divertir avec la sortie de Smoots Pinball. Développé par Kaneda Games, le titre vous propose une expérience de flipper classique avec 5 univers aux thématiques variées à découvrir. Proposé au prix de 5,99€ sur l'eShop, le jeu sera officiellement disponible à partir du 16 novembre 2023 .

Bienvenue à Smoots Pinball, l'expérience ultime du flipper multijoueur. Dans ce jeu passionnant, vous apprécierez l'action du flipper classique sur 5 tables uniques et passionnantes, chacune basée sur nos jeux Smoots populaires.

Êtes-vous prêt à relever le défi et à atteindre un score de 1 000 000 points? Retournez les pagaies et lancez les balles avec précision pour accumuler autant de points que possible. Mais ce n'est pas tout, chaque table a des missions spéciales pour compléter, déverrouiller des extras et des défis supplémentaires.

Smoots Pinball est parfait pour le jeu en solo ou avec des amis. Pourquoi ne pas rivaliser les uns contre les autres pour voir qui peut atteindre le score le plus élevé? Des matchs multijoueurs passionnants vous garderont accrochés pendant des heures!

En plus de débloquer des multiballs et d'atteindre des scores élevés, vous aurez également la chance de terminer des missions secrètes pour débloquer de la musique, des modèles et d'autres images spéciales dans les extras du jeu.

Caractéristiques: