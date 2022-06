Smelter s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie sur l'eShop fin avril dernier, Smelter revient en version physique grâce à un partenariat signé entre X PLUS, DANGEN Entertainment et le distributeur français Red Art Games. Comme souvent avec le distributeur, il y aura 2 éditions au programme :

La Collector’s Edition, livrée dans une boîte aux couleurs du jeu, contient :

Chaque personne qui précommande la Smelter Collector’s Edition sur la boutique en ligne de Red Art Games recevra gratuitement deux figurines acryliques. Les personnes qui réserveront l’édition Standard sur Switch ou PS4 recevront une figurine acrylique. En Europe, l’édition Standard de Smelter sortira en septembre prochain. La Collector’s Edition sera quant à elle commercialisée à la fin du 4e trimestre 2022.

À propos de Smelter

Smelter est un hybride d’Action Plates-Formes et de stratégie inspiré par les classiques de l’ère 16-bit. Aidez Smelter et ses fidèles Zirm à étendre le territoire de Smelter à travers les Rumbly Lands via des niveaux de type jeu de stratégie avec vue du dessus. Après avoir annexé des lieux clés, plongez dans des niveaux typés action exaltants. Construisez, attaquez et faites avancer votre armée dans le but de débloquer, améliorer puis utiliser des attaques élémentaires contre des ennemis vicieux, des environnements périlleux et des boss dangereux. Libérez la puissance de Smelter !

Des suites de la destruction prématurée du Jardin, Eve se retrouve dans un monde étranger sans la moindre trace d’Adam. Alors qu’elle est à la recherche de ce dernier, elle va croiser la route de Smelter, une créature ailée étrangement zélée qui a le pouvoir de se transformer et de fusionner avec d’autres personnes, de manière à donner d’incroyables pouvoirs à ces dernières.

Proposant son aide présentée comme "inestimable'', Smelter se transforme et fusionne avec Eve. Ensuite, ils partent ensemble à l’aventure vers les périlleuses Rumbly Lands. Une fois sur place, ils se mettent à étendre le territoire de Smelter de manière à approfondir davantage les recherches et

tenter de découvrir ce qui est arrivé à Adam. Eve espère en effet le retrouver en un seul morceau pour pouvoir rentrer chez eux et retrouver leur vie paisible...

Spécificités