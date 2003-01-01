Smash it Wild - Le volley comme vous ne l'avez jamais vu sur Nintendo Switch

Curieux mélange de volley et de jeu de stratégie, Smash it Wild est officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents depuis ce jeudi 16 avril. Proposé au prix de lancement de 9,59€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Construisez votre équipe ultime à partir d’un roster de champions animaux uniques, chacun doté de capacités, de styles de jeu et d’un potentiel stratégique distincts. Entraînez-les, équipez-les d’objets puissants et découvrez des synergies dévastatrices pour surpasser vos adversaires et survivre à la compétition. Mais attention : dans ce tournoi roguelike, la défaite signifie repartir de zéro.

Entre les matchs, les joueurs doivent gérer soigneusement leur équipe, choisir des améliorations, faire face à des événements aléatoires et prendre des décisions difficiles qui influencent directement leur chemin vers la victoire. Prenez des risques, relevez des défis optionnels pour obtenir de meilleures récompenses et affinez votre stratégie à chaque tentative.

Caractéristiques principales

Des matchs tactiques au tour par tour mêlant des mécaniques de volley-ball et de balle aux prisonniers

Une progression roguelike où chaque partie est différente, et chaque défaite réinitialise l’aventure

Des équipes uniques et des synergies variées grâce à des champions animaux aux styles de jeu diversifiés

Une gestion approfondie de l’équipe entre les matchs avec améliorations, objets et événements

Des défis optionnels et des systèmes de prise de risque pour des gains plus importants

Un univers fantasy coloré inspiré du sailpunk, plein de charme et de chaos

Se déroulant dans un univers dynamique inspiré du sailpunk, Smash it Wild propose une nouvelle approche mêlant sport et stratégie, où aucune partie ne se ressemble et où chaque match pourrait être le dernier.