Menez une vie de vandale dans Sludge Life

Vandale de tous bords, Sludge Life est fait pour vous. édité par Devolver Digital et développé par Terri Vellmann & Doseone, ce jeu va vous permettre de vivre vos rêves de vandalisme les plus fous. Vous incarnerez Ghost et vous devrez graffer (avec une bombe de peinture) votre voie jusqu'au sommet afin de devenir le roi d'une île pas si paradisiaque. Ce titre va sortir le 2 juin prochain sur Nintendo Switch et devrait ravir les amateurs de musique Lo-fi, de graffitis et d'aventures loufoques.

Le voyage que vous proposera Sludge Life promet d'être assez atypique. Êtes-vous interloqués par ce nouveau jeu édité par Devolver Digital ?

SLUDGE LIFE est un jeu à la première personne, en monde ouvert et axé sur le vandalisme. Le tout sur une île polluée, avec une atmosphère horriblement pesante et peuplée d'êtres idiots et grincheux. Incarnez GHOST, un tagueur en herbe qui souhaite se hisser parmi l'élite du graffiti. SLUDGE LIFE est un jeu à la première personne, en monde ouvert et axé sur le vandalisme. Le tout sur une île polluée, avec une atmosphère horriblement pesante et peuplée d'êtres idiots et grincheux. Incarnez GHOST, un tagueur en herbe qui souhaite se hisser parmi l'élite du graffiti, et parcourez une minuscule île sur une planète recouverte de boue. Alors que vous évoluez au milieu de marques et discutez avec d'autres tagueurs, vous découvrirez des secrets, mais aussi rencontrerez des idiots. Deviendrez-vous le roi de l'île pour taguer chaque centimètre carré encore vierge ? Infiltrerez-vous la société GLUG, spécialisée dans le pompage de boue, pour trouver la sortie ? Ou mettrez-vous tout simplement le feu partout, vous y compris ? FONCTIONNALITÉS Sentez la montée d'adrénaline en commettant des actes de vandalisme, bien au chaud derrière votre écran.

Laissez libre cours à votre curiosité et agissez à votre guise. Vous avez carte blanche !

Trouvez et téléchargez des applications sur votre ordinateur et jouez à un jeu dans le jeu. Quelle belle perte de temps !

Fumez des cigarettes Ciggy Cigs. * Prenez en photo la faune exotique et des PNJ indécis.

Un bouton de pet dédié.

Un énorme bébé, un terrain de basket et un chat à deux trous de balle (sans frais supplémentaires).

Trois fins différentes et un générique plutôt impressionnant.