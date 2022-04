Slipstream - Le jeu de course arcade du brésilien Ansdor disponible sur Nintendo Switch

Jeu de course arcade développé par le brésilien Ansdor et édité sur Nintendo Switch par BlitWorks, Slipstream est disponible sur Nintendo Switch depuis ce jeudi 7 avril via l'eShop. Proposé au prix de 8,99€, le titre vous invite à (re)découvrir les plaisirs des jeux de courses arcade de la bonne vieille époque des années 80-90. Si vous voulez en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Slipstream est un jeu d’arcade qui s’inspire du visuel, de la musique, des jeux et des voitures de la fin des années 80 et du début des années 90. Propulsé par un moteur de jeu original, il offre de vraies sensations rétro et des graphismes uniques qui permettent au joueur de remonter le temps. La bande sonore, qui s’étend de la new wave au jazz fusion, pose l’ambiance des courses qui se déroulent dans un tas d’endroits exotiques comme des villes, des déserts, des forêts, des montagnes ou encore des plages. Le dérapage, le rembobinage et l’aspiration ajoutent de la profondeur à la conduite, ce qui offre un gameplay stimulant et captivant.