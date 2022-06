Slime Rancher: Plortable Edition s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en août 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Slime Rancher: Plortable Edition embraye en 2022 avec une version physique, résultat d'un partenariat entre Fangamer, le développeur Monomi Park et Just For Games. Cette version physique sera distribuée à grande échelle, et comportera des tas de goodies. Attendu pour le 28 octobre 2022, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer du jeu, accompagné du communiqué officiel de l'annonce.

Dans ce jeu, vous incarnez Beatrix LeBeau, une jeune éleveuse courageuse, qui va devoir s'occuper de nombreux Slimes aux couleurs et textures variées ! Chaque jour sera synonyme de nouveaux défis afin de faire fortune dans le domaine de l'élevage de Slime, qui peuvent devenir incontrôlables.

Arrivant pour la première fois sur Switch avec des tas de goodies, cette édition physique est l'occasion pour les nouveaux venus de découvrir le plaisir satisfaisant de l'aspipack, et pour les inconditionnels de la licence, de repartir à l'aventure en mode portable !

Slime Rancher Plortable Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 28 Octobre 2022.

À propos de Slime Rancher Plortable Edition :

Bienvenue à Far, Far Ouest.

Slime Rancher est une charmante expérience sandbox à la première personne. Vous incarnez Beatrix LeBeau, une jeune éleveuse de Slimes courageuse, qui part vivre sa vie à plus de mille années-lumière de la Terre, sur Far, Far Ouest.

Chaque jour sera synonyme de nouveaux défis et d'opportunités risquées, tandis que vous tenterez de faire fortune dans le domaine de l'élevage de Slime. Récoltez des ressources, et explorez la nature indomptée grâce à l'expertise de votre Aspipack multifonction. Puis collectez des slimes colorés, faites de l'agriculture.

Ce jeu comprend le Pack style secret DLC !



Investissez dans votre héritage

L'éleveur renommé, Hobson Twillgers, vous a légué son ranch. Remettez-le à flot, découvrez les secrets cachés de cette mystérieuse planète, et dominez le Marché du Plorte.

Caractéristiques principales :

Cultivez et élevez des Poussidous pour nourrir votre collection de slimes affamés.

Effectuez des quêtes quotidiennes pour les autres éleveurs contre des récompenses bonus.

Gagnez de l'argent pour améliorer votre aspipack, construire plus de corrals, ou agrandir votre ranch.

Utilisez la Slimologie pour trouver des ressources rares, fabriquer des décorations et créer des gadgets qui vous aideront lors de vos aventures.

Explorez un monde spacieux rempli de nombreux secrets et de trésors cachés.

L'édition physique comprend également : l'affiche de la carte, le faux billet pour Far Far Range, le téléchargement de la bande sonore numérique (valeur de 10€) et l'autocollant !

Le Pack style secret DLC est inclus dans la cartouche - Découvrez les styles secrets de tous vos slimes favoris !

Les 'styles secrets' sont une toute nouvelle technique de la 7Zee, et vous permettent de donner à vos slimes un look neuf et original ! Partez en quête des capsules au trésor spéciales dans Far, Far Ouest et découvrez le style secret de chaque slime.

Les styles secrets de ce DLC inclus comprennent :