Slayin 2 commencera son aventure début mai sur Nintendo Switch

Suite directe de Slayin premier du nom, l'Action-RPG Slayin 2 s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch le 7 mai 2020 . Le titre sera proposé au prix de lancement de 7,79€, puis repassera après une période encore indéterminée à son prix de base de 11,99€. Pour en apprendre un peu plus sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel ainsi qu'un trailer.

Slayin est de retour et cette fois, vous pouvez amener un ami à l'aventure ! Jetez-vous dans la bataille contre des hordes infinies de monstres de près comme un vaillant chevalier, ou arrosez-les de flèches, de bombes et de sorts en utilisant 8 héros déblocables avec des compétences et des styles de jeu complètement différents. Affrontez les forces des ténèbres seul ou en équipe avec un ami en co-op local grâce à la fonction multijoueur. Surveillez vos adversaires, amassez des trésors, faites revivre votre coéquipier tombé au combat et continuez vos combos dans votre quête sans fin de gloire et de fortune. Percez d'anciens mystères, battez des boss légendaires et découvrez des zones cachées tout en explorant le monde de Slayin 2.

Suite à l'énorme succès du premier jeu de rôle d'action sans fin sur iOS en 2013, nous avons publié peu après la mise à jour de contenu pour les appareils mobiles, qui a été primée. Le jeu a été très bien accueilli par nos fans dans le monde entier et nous nous sommes donc associés à nouveau avec le cerveau créatif de Pixel Licker pour les deux jeux afin d'offrir une expérience nouvelle et moderne aux nouveaux venus comme aux fans de l'original. En nous concentrant sur les mécanismes de base du premier jeu, addictifs et proches de l'arcade, qui consistent à tuer et à piller des hordes de monstres, nous avons également voulu mettre l'accent sur ses caractéristiques classiques de RPG, avec de nombreux personnages et une amélioration des compétences, tout en faisant passer Slayin au niveau supérieur en permettant aux joueurs de se joindre à leur famille et à leurs amis dans un tout nouveau mode multijoueur en coopération.



CARACTÉRISTIQUES :