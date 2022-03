Slaycation Paradise - Evadez-vous de votre quotidien en éliminant des monstres sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux d'action avec contrôles Twin-Stick, voici un nouveau titre qui devrait vous intéresser. Développé par Affordable Acquisition, Slaycation Paradise va s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2022. En attendant d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

Disponible sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox Smart Delivery et Nintendo Switch en 2022, Slaycation Paradise vous emmène à la "Slaycation Agency", une agence de voyage multivers ultramoderne pour les voyageurs qui cherchent à s'évader du quotidien. Soyez transporté vers des destinations magnifiques et chaotiques peuplées de monstres qui veulent votre perte. Faites disparaître vos soucis et passez le meilleur moment de votre vie !

CARACTÉRISTIQUES :