Slaycation Paradise - Le mélange tower-defense et twin-stick shooter dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Merge Games et le développeur Affordable Acquisition profitent de cette fin de mois de juillet pour donner des nouvelle de Slaycation Paradise, titre mêlant tower defense et twin-stick shooter. Le dernier trailer nous dévoile ainsi de nouvelles séquences de gameplay, ainsi qu'une confirmation que le titre sera disponible à partir du 18 août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et pour les amoureux des bonnes vieilles cartouches, une version physique est également en préparation et sortira à partir du 23 septembre 2022 dans différentes enseignes.

Slaycation Paradise vous emmène à la "Slaycation Agency", une agence de voyage multivers ultramoderne pour les voyageurs qui cherchent à s'évader du quotidien. Soyez transporté vers des destinations magnifiques et chaotiques peuplées de monstres qui veulent votre perte. Faites disparaître vos soucis et passez le meilleur moment de votre vie ! CARACTÉRISTIQUES : Twinstick shooting & Tower Defense ! - Prenant le meilleur de chaque genre pour créer une boucle de jeu engageante et addictive où des hordes d'ennemis assoiffés de sang attendent de vous accueillir à la fête !

- Prenant le meilleur de chaque genre pour créer une boucle de jeu engageante et addictive où des hordes d'ennemis assoiffés de sang attendent de vous accueillir à la fête ! Des apocalypses à gogo ! - Découvrez des mondes alternatifs qui vivent tous des scénarios de fin du monde parfaitement conçus pour le meilleur divertissement des vacances en famille.

- Découvrez des mondes alternatifs qui vivent tous des scénarios de fin du monde parfaitement conçus pour le meilleur divertissement des vacances en famille. Des armes étranges et merveilleuses ! - Profitez d'une sélection d'armes à l'épreuve de l'apocalypse, du classique fusil à pompe et du lance-flammes à l'étrange et merveilleux lanceur de chat, en passant par les baguettes magiques et bien d'autres encore.

- Profitez d'une sélection d'armes à l'épreuve de l'apocalypse, du classique fusil à pompe et du lance-flammes à l'étrange et merveilleux lanceur de chat, en passant par les baguettes magiques et bien d'autres encore. Créez votre propre configuration de défense de tour - Tous les visiteurs ont accès gratuitement au kit Construction Assembly Turret (C.A.T. kit), qui permet de créer des structures de défense personnalisées où que vous soyez. Parfait pour tous vos besoins défensifs contre ces hordes de zombies ! Votre kit C.A.T. vous offrira, à vous et à vos proches, un niveau de sécurité accru et vous permettra de profiter de chaque instant de votre séjour à la fin des temps.

- Tous les visiteurs ont accès gratuitement au kit Construction Assembly Turret (C.A.T. kit), qui permet de créer des structures de défense personnalisées où que vous soyez. Parfait pour tous vos besoins défensifs contre ces hordes de zombies ! Votre kit C.A.T. vous offrira, à vous et à vos proches, un niveau de sécurité accru et vous permettra de profiter de chaque instant de votre séjour à la fin des temps. Gagnez des récompenses pour les membres du Slaycation Club - Nous aimons rendre la pareille à nos membres ici à Slaycation Paradise. En voyageant avec nous, vous gagnerez des récompenses du Slaycation Club, qui vous permettront de débloquer de nouvelles armes et de merveilleux avantages d'amélioration. Seul le meilleur fera l'affaire pour nos précieux clients !