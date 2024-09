Slay the Princess - The Pristine Cut aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des titres particulièrement dérangeants à venir sur Nintendo Switch, Slay the Princess est un titre à suivre si vous êtes un amateur du genre. Si la version dématérialisée du jeu est attendue dans le courant de l'automne sur Nintendo Switch, Tesura Games, Serenity Forge, le studio indépendant Black Tabby Games et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le visual novel horrifique en version physique pour le début de l'année 2025 . Cette version sera sobrement intitulée Slay the Princess - The Pristine Cut. et sera disponible en 2 éditions différentes : Standard et Speciale

Slay the Princess - The Pristine Cut - Edition Standard

Contient :

Une planche d'autocollants miroir

Une carte de téléchargement de la bande-son.

Slay the Princess - The Pristine Cut - Edition Speciale

Contient :

Boîte de l'édition spéciale

Jeu physique complet (Nintendo Switch/PlayStation 5)

Affiche de l'art principal du jeu

Feuille d'autocollants miroir

Carte de téléchargement de la bande originale

Standee Acrylique avec bras oscillant

Porte-clés noir et blanc à illusion d'optique

Épinglette émaillée "bras coupé"