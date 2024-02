Skyrim - L'OST du jeu est de retour dans un Boxset 4LP sur vinyles dorés

Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin ! Avouez-le, quel joueur de The Elder Scrolls V : Skyrim n'a jamais chanté (ou essayé avec plus ou moins de succès) le thème principal du jeu de Bethesda ? Si l'OST du RPG a su transporter les joueurs durant des centaines d'heures, Spacelab9 et Just for Games vont bientôt proposer aux joueurs mélomanes de profiter de cette bande-son avec une toute nouvelle édition du boxset 4 LP du jeu.

Toujours présenté dans son coffret rigide deluxe aux pochettes illustrées, les disques vinyles de cette édition inédite seront parés d'une superbe couleur dorée. The Elder Scrolls V: Skyrim – Ultimate Gold Edition Vinyl Box Set 4LP sera disponible en France, en magasins comme en ligne, dès le 28 juin 2024 . À propos de The Elder Scrolls V: Skyrim - Ultimate Edition Vinyl Box Set 4LP : Mis à jour et remasterisé pour 2024, THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM *ULTIMATE EDITION* 4LP VINYL BOX SET est un volume formidable, comprenant quatre vinyles contenant l'intégralité de la bande originale de 52 pistes du compositeur Jeremy Soule (Morrowind, Oblivion, Guild Wars, Neverwinter Nights, Star Wars : Knights of the Old Republic), lauréat d'un BAFTA. Le coffret de luxe comprend quatre vinyles colorés et une superbe jaquette quadruple couleur avec de superbes illustrations et des images emblématiques du jeu, le tout dans un étui en carton épais et coloré avec des reflets UV.