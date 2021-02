Skyforge : le MMORPG free-to-play est désormais téléchargeable gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch

Décidément la Nintendo Switch est une plateforme très prisée des "free-to-play" qui non seulement y trouvent un très nombreux et très large public mais aussi profite des spécificités de la console qui d'une certaine façon offre aux joueurs le meilleur des deux mondes. Des joueurs qui peuvent commencer à jouer sans débourser un centime et même se frotter en ligne avec d'autres joueurs sans passer par la case abonnement au Nintendo Switch Online. Une aubaine surtout pour les joueurs fauchés ! Ninjala, Brawlhalla, Arena of Valor, Paladins sans oublier Fortnite, la liste est longue... Et c'est loin d'être fini. Depuis hier, les amateurs de MMO et de SF peuvent télécharger gratuitement Skyforge, un "free-to-play" vous permettant de diriger un immortel très puissant, combattant pour sauver une planète fantastique de la destruction. Proposant 18 classes de personnages ayant chacun un style de jeu différent et des capacités distinctes, Skyforge se distingue des autres jeux gratuits de la Nintendo Switch par son univers mais aussi par son gameplay rapide favorisant de courtes sessions de jeu

Skyforge est téléchargeable et jouable gratuitement dès à présent mais bien évidemment le titre propose des achats in-game. Il est aussi possible de faire l'acquisition du Lot de Démarrage, du Lot Deluxe ou encore du Lot Ultime sur le Nintendo eShop permettant l'obtention objets exclusifs ne pouvant être obtenus par aucun autre moyen. Parmi ces objets, des objets d'apparat et des armes légendaires comme le Glisseur Stormbringer TX-600 ou les Ailes Indicatif NX reprenant les couleurs néons inspirées des Joy-Con de la Nintendo Switch.

Dernier point et non des moindres, le jeu a besoin d'espace puisqu'il pèse près de 21, 8 Go . Retrouvez ci-dessous le trailer d'annonce du jeu ainsi que sa présentation et des captures d'écran de sa fiche eShop.

Jusqu'au 5 mars 2021, les joueurs recevront des cadeaux exclusifs en complétant le tutoriel de Skyforge sur Nintendo Switch : la tenue de guerrier cybernétique, le halo des vœux, le regard divin lumineux (disponible en deux couleurs différentes), les ailes des vœux, ainsi que deux tatouages divins (disponibles en huit couleurs différentes).

Présentation de SKYFORGE :