Skyforge - L'Action-MMORPG free-to-play sera disponible début février sur Nintendo Switch

Un nouveau Free-to-Play débarque sur Nintendo Switch en ce début d'année 2021. Développé par l'équipe Russe Allods Team, Skyforge est un Action-MMORPG sur le thème de la fantasy, vous permettant de prendre part à de nombreuses aventures seul ou en équipe avec des joueurs du monde entier. Disponible à partir du 4 février 2021 sur l'eShop de la console, nous vous laissons ci-dessous son descriptif officiel accompagné de son trailer de lancement. Prévoyez tout de même un peu de place sur votre console, ou sur votre carte micro-SD, le jeu pèsera 21,8 Go.

DÉCOUVREZ AELION

Skyforge est un jeu d'action en ligne inspiré de la science-fiction et de la fantaisy, qui se déroule dans un univers à couper le souffle, peuplé de divinités et de monstres. En tant qu'immortel, vous pouvez faire équipe avec des joueurs du monde entier pour découvrir d'étonnantes histoires, explorer des territoires inconnus et défendre des invasions un monde immense en constante évolution !

JOUEZ OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ

Emportez vos aventures intergalactiques avec vous ! Grâce à un gameplay rapide sous forme de sessions, il est facile de jouer en voyageant, pendant votre pause déjeuner ou simplement en rentrant chez vous. Jouez n'importe quand, n'importe où : Aelion vous attend !

SYSTÈME DE COMBAT DYNAMIQUE OPTIMISÉ POUR NINTENDO SWITCH™

Réveillez vos pouvoirs d'immortel en mode téléviseur, sur table ou portable ! Utilisez les manettes Joy-Con™ ou la manette Nintendo Switch™ Pro, pour maîtriser un système de combat intuitif et des attaques puissantes propres à chaque classe. Déverrouillez les formes divines pour libérer votre véritable potentiel de combat !

BASCULEZ INSTANTANÉMENT ENTRE 18 CLASSES

Les immortels disposent d'une magie incroyable et d'aptitudes uniques, et vous pouvez passer de l'une à l'autre des 18 classes déverrouillables pour en profiter au maximum. Déchaînez-vous avec les riffs de la mort du décibel, maîtrisez la puissance de la nature avec le saronide ou mettez le feu à Aelion avec le feurioso !

UN MONDE EN DANGER

Les invasions sont des événements saisonniers d'une durée limitée qui mettront véritablement vos compétences à l'épreuve. Des créatures des profondeurs, des envahisseurs venus d'au-delà des étoiles et des avatars de la destruction descendent sur Aelion, alors levez-vous et battez-vous ! Obtenez le passe d'invasion pour remporter des récompenses spéciales, dont des objets cosmétiques en jeu.

JOUEZ GRATUITEMENT

Skyforge est gratuit à télécharger et à jouer et reçoit des mises à jour de contenu régulières et gratuites, afin que vous puissiez vous lancer dans une aventure sans limites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !