Sky Racket s'offre une version physique éditée par 1Print Games sur Nintendo Switch

Déjà sorti en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Sky Racket vient de s'offrir une seconde vie en version physique. 1Print Games a en effet signé un partenariat avec Double Dash Studios pour proposer ce mélange de shoo'em up et de casse brique sur cartouches. Proposé sur la boutique en ligne de 1Print Games, nous vous laissons trouver un descriptif du jeu ci-dessous.

Sky Racket, qui mélange les genres classiques du shoot 'em up et du casse-brique (block breaker), est le premier "shmup breaker" du monde !

Renvoyez des balles sur les méchants tout en volant à travers des paysages fantastiques aux couleurs vives et complètement folles. Attrapez votre raquette laser et votre plus belle écharpe, invitez vos meilleurs amis, et combattez une horde d'ennemis tout mignons qui vont tout faire pour vous exploser et vous faire retomber au sol.

Incarnez RacketBoy ou RacketGirl, les gardiens choisis par la Déesse Capybara pour sauver la galaxie des pattes de Korrg, un génie tyrannique et destructeur. Incapable de tirer vous-même, vous devrez retourner les attaques de vos ennemis contre eux, et par la même occasion transformer le champ de bataille en un match de tennis galactique et explosif. Servez-vous de votre raquette pour dévaster les armées de canards, de chats-sandwiches, de lapins duveteux, de robots de l'espace joueurs de tennis et même de BANANES, dans cette aventure unique et tout à fait réaliste pour sauver la galaxie.