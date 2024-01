Sky of Tides - La Science-Fiction s'invite sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux narratifs et la science-fiction, le dernier projet de Lofty Sky Entertainment Inc. devrait potentiellement vous intéresser. Sky of Tides se déroule dans un univers technologiquement avancé au bord de la guerre. Vous incarnez Rin, qui doit partir à la recherche de son père disparu et soigner la planète Numen. Le rôle des joueurs sera d'explorer le monde pendant que leurs choix façonneront leur personnage. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents sans date de sortie pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Sky of Tides Une calamité a fracturé le monde de Numen en neuf planétoïdes flottants. Diverses nations planent désormais isolées les unes des autres dans le ciel, tandis que l'océan plane au-dessus d'elles, enveloppant la planète brisée qui ne tient plus qu'à un fil. Deux puissances rivales se disputent le contrôle de la planète : le Syndicat, qui détient le monopole d'une technologie peu connue mais puissante qui repose sur les mystérieux minéraux de Corron qu'il contrôle, et le Souverain, qui prône un retour aux coutumes des anciens, aujourd'hui presque perdues, décrites dans les Tomes de Numen, qui ont été interdits. Explorez des terres anciennes et inconnues - Voyagez plus loin de chez vous que vous ne l'avez jamais fait. De la ferme familiale de Yantar aux terres désolées des Reliques blanchies. Explorez les paysages anciens et mystérieux de Numen et dénichez des objets pour comprendre le monde qui vous entoure. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver en chemin. Les choix de dialogue façonnent votre personnage - Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de la façon dont vous réagissez. Pensez à qui vous voulez être, car le monde de Numen se reflétera dans votre personnalité, les objets du monde et vos options de dialogue. Les choix de dialogue que vous faites se reflètent dans les statistiques de votre personnage, qui vous permettent de débloquer d'autres options de dialogue et des objets de personnalisation uniques. Augmentez votre intelligence, votre humour, votre courage, votre compassion et votre chance, mais méfiez-vous de ce que vous dites, car les gens que vous rencontrez sur votre chemin n'ont pas peur de vous répondre... Une aventure de science-fiction basée sur une histoire - Vous incarnez Rin, la fille de Lu D'Lorah, chercheur du Syndicat, qui a découvert une conspiration visant à affamer le peuple de Numen et qui a ensuite disparu. En partant à la recherche de votre père, vous rencontrerez toutes sortes de numénites intéressants, certains amis, d'autres ennemis. Découvrez un pouvoir caché qui pourrait vous permettre de guérir la planète brisée avant qu'il ne soit trop tard, mais soyez prudent, d'autres personnes recherchent également ce pouvoir.