Sky : Children of the Light prend son envol sur Nintendo Switch

Après Journey, Flower et Flow, thatgamecompany nous avait offert en juillet dernier le titre Sky : Children of The Light sur iOS. Suite au dernier Indie World s'étant tenu ce mardi 17 mars, nous avons appris que ce titre enchanteur s'offrira également une sortie sur Nintendo Switch. En attendant de recevoir sa date de sortie officielle, pour l'instant cantonnée à un vague 2020 , nous vous laissons ci-dessous un premier trailer publié par thatgamecompany, ainsi qu'un message de Jenova Chen, co-fondateur et directeur créatif du studio :

Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe qui a travaillé si dur pour repousser les limites du possible en créant des moments réconfortants, intemporels et faciles à partager dans Sky. La plus grande récompense a été d'entendre comment tant de personnes différentes, que ce soit des joueurs aguerris ou des néophytes prennent plaisir à voler avec leurs proches. Je suis enthousiaste pour le futur de thatgamecompany, alors que nous évoluons et que nous continuons à nous appuyer sur notre culture et notre passion pour ouvrir de nouvelles possibilités permettant aux gens de se connecter