Skull Island: Rise of Kong annoncé sur Nintendo Switch pour cet automne

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu le droit à un jeu de la licence King Kong. GameMill Entertainment et Just For Games viennent d'annoncer l'arrivée de Skull Island: Rise of Kong sur Nintendo Switch et consoles PlayStation cet automne . Bonne nouvelle, nous pourrons également profiter du jeu en version physique, qui sera distribuée à grande échelle à partir du 17 octobre 2023 .

À propos de Skull Island: Rise of Kong : Embarquez dans une quête d'action et d'aventure à la troisième personne pour venger la mort de vos parents aux mains du prédateur alpha ultime : Gaw. Vainquez des vagues de bêtes primales et battez les sbires de votre ennemi juré pour devenir le roi légitime de Skull Island. Traversez l'île mystérieuse et découvrez son histoire et tous les secrets qu'elle a à offrir en rencontrant des marécages, des cascades, la jungle et des grottes remplies de skullites qui donnent à la flore et à la faune de l'île toute leur puissance. Caractéristiques principales : Découvrez les origines de l'orphelin Kong alors qu'il se métamorphose d'un jeune Kong en un Roi de Skull Island pleinement mature.

Libérez la fureur de Kong pour infliger des combos dévastateurs et dominer les féroces acolytes de Gaw. Déclenchez tactiquement le mode Rage pour augmenter l'impact de vos attaques contre les gargantuesques habitants des souterrains de l'île.

Faites fuir vos ennemis en déclenchant le rugissement de Kong à vous donner des frissons et donnez-leur le coup de grâce grâce à des attaques finales uniques.

Découvrez le mythe de Skull Island en dénichant des objets de collection, en débloquant des zones mystérieuses de l'île et en apprenant l'histoire des habitants de l'île, la flore et la faune exotiques et la riche histoire des Kong.

Faites monter Kong en puissance grâce à des événements spéciaux et à une variété de combats de boss qui libèrent tout son potentiel de combat.

Sautez et escaladez les montagnes, les lianes de l'île, les marécages, les plages exotiques, les grottes cachées et les différents terrains de la jungle-île dans votre quête pour venger la mort de vos parents.