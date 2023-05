Skautfold: Usurper revient fin juin sur Nintendo Switch

Après un premier épisode baptisé Skautfold: Shrouded in Sanity, le studio Pugware revient cette année en compagnie de Red Art Games pour présenter son nouveau titre mélangeant les univers Metroidvania et Action-RPG : Skautfold: Usurper. En plus de nous dévoiler la date de sortie calée au 23 juin 2023, nous apprenons que le partenariat signé avec Red Art Games permettra aux joueurs de faire l'acquisition du jeu en version physique. Et pour ceux n'ayant pas fait le premier titre, vous aurez également d'acheter en édition physique The Skautold: Bloody Pack à partir du 1er septembre, qui inclura les deux titres dans une seule cartouche. Toutes les précommandes seront officiellement ouvertes à partir du 5 mai sur la boutique en ligne de Red Art Games.

A propos de Skautfold : Usurper

Skautfold : Usurper se déroule à Londres en 1898. La Citadelle du monde extérieur a atterri dans la ville, provoquant une panique massive et libérant un brouillard exaspérant. L'impératrice Eleanor, récemment couronnée, a rassemblé les forces royales et ses quatre chevaliers les plus loyaux pour pénétrer dans la Citadelle, dans l'espoir d'en savoir plus et de trouver un moyen de débarrasser Londres de cette terreur. Pendant ce temps, Waltham, le chef des Veimar, utilise ses propres forces pour monter à la Citadelle et défier le Navigateur pour ses propres... objectifs... Les joueurs qui n'ont pas encore joué à Skautfold : Shrouded in Sanity ne devraient pas avoir peur de se plonger dans Skautfold : Usurper, car il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire du premier jeu pour comprendre sa suite.

Skautfold : Usurper est un Action-RPG Metroidvania dont le système de combat s'articule autour du système de "garde". Ce système permet au joueur de charger ses attaques et de prendre des risques, en récompensant la précision du timing et l'évaluation des risques. Au lieu de perdre immédiatement des points de vie lorsqu'il est touché, le joueur perd des "points de garde" (qui fonctionnent comme un bouclier de régénération). Lorsque ces points sont épuisés, le joueur subit des dégâts normaux. Cependant, si le joueur esquive avec précision les attaques qui lui sont infligées, il transforme une grande partie des dégâts de l'attaque en "points de garde", ce qui vous permet d'inverser le cours du combat et de prendre l'avantage. Ce système permet à n'importe qui d'entrer dans le jeu, tout en offrant un plafond de compétences élevé pour les joueurs qui recherchent un défi.

Avec huit stats différentes à spécifier (ainsi que la réaffectation des stats), d'innombrables variétés de personnages sont possibles. Skautfold : Usurper propose également plus de 90 armes et sorts différents : épées, lances, haches, grandes épées, faux, fouets, katanas, rapières, dagues, arcs, pistolets, fusils, canons, sorts et invocations.

Pour ceux qui veulent encore plus de contenu, il y a aussi d'innombrables secrets, des zones supplémentaires et des boss optionnels à découvrir. Les joueurs à la recherche d'une expérience encore plus stimulante peuvent définir leur propre difficulté en activant des conditions spéciales telles que le mode sans garde, le mode 1 HP, la mort permanente ou un mode speedrunning intégré.

Quelle que soit la façon dont les joueurs choisissent de jouer, la Citadelle est un monde interconnecté gigantesque et polyvalent. Il y a d'innombrables raccourcis à découvrir et une grande variété de zones : des villes humaines aux paysages extraterrestres, des grandes bibliothèques aux jardins éthérés, et d'un moteur Eldritch à un vaisseau spatial écrasé.