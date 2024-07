Skautfold: Into The Fray sortira début octobre sur Nintendo Switch

La licence Skautfold est de retour pour la fin de l'année 2024 avec Skautfold: Into The Fray. Attendu pour le 4 octobre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, Red Art Games a également annoncé l'arrivée d'une version physique. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Incarnez l'un des cinq Chevaliers de l'Impératrice Éléonore. Enquêtez sur la disparition d'un membre de la famille impériale et sur une faction rebelle. Parviendrez-vous à repousser la Brume ?

Into the Fray est un jeu de tir frénétique inspiré de Doom et de Dark Messiah aux combats rapides, sanglants et grisants. Utilisez l'environnement à votre avantage et démêlez une histoire sombre digne de Lovecraft sur fond de guerre civile.

Into the Fray s'inscrit dans la série des Skautfold. Le jeu se déroule après Usurper et Shrouded in Sanity, mais peut être découvert seul.

Histoire

1899, île de Portland. Incarnez Hito, Troisième Chevalier de l'Empire. Enquêtez sur la disparition d'un membre de la famille impériale et sur une faction rebelle : les Fils de Washington. Prenez garde à la Brume et guidez les insulaires pour repousser les rebelles et leurs alliés cosmiques.

Gameplay

Explorez des cavernes sombres et des rues jonchées de cadavres, mettez fin aux rituels impies perpétués au plus profond des tunnels et arrêtez la progression de la Brume. Dans votre quête pour mettre un terme au chaos, attendez-vous à révéler les secrets les plus sombres et les mieux gardés de l'île.

Utilisez un arsenal dévastateur : canons à main, fusils à triple canon, ou encore les armes expérimentales de Nikola en personne.

Détruisez tout ! Frappez et enflammez des tonneaux de pétrole, ou propulsez vos ennemis dans des pièges. Frayez-vous un chemin de sang et de destruction vers la victoire !