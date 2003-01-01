Skate Story est disponible sur Nintendo Switch 2

Sam Eng et Devolver Digital viennent de confirmer la sortie de Skate Story, un jeu de skateboard sans équivalent dans l’univers connu, sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Disponible depuis ce lundi 8 décembre au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Vous êtes un démon de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable vous a confié un skateboard et vous a proposé un pacte très simple : foncer en skate sur la lune et l'avaler, en échange de votre liberté.

Enchaînez les ollie, kickflip et autres grind à travers les cendres brumeuses des Tarides pour accomplir cette mission en apparence impossible. Le béton humide pour seul horizon, votre poids et ces quatre petites roulettes comme échappatoire : la beauté rituelle d’un kickflip parfaitement réalisé confine au sublime.

Skate Story, en bref :