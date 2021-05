Skate City se lance avec élan dans sa bande-annonce de lancement

À vos planches ! Vous allez enfin pouvoir exprimer votre potentiel de glisse et de coolitude dans Skate City, un jeu dans la lignée de la licence de Tony Hawk. D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, il est d'ailleurs actuellement en soldes avec 30% de réductions jusqu'au 13 mai prochain , si vous désirez donc en profiter et payer le jeu 8,99 euros plutôt que 12,99 euros en temps normal, il va falloir faire vite !

Skate City vous promet de belles heures de glisses ainsi que de la personnalisation poussée pour votre avatar, de plus la bande-son du jeu plaira aux amateurs de musiques dites lo-fi.

Êtes-vous emballés par ce nouveau jeu de Skate ? Vient-il combler le vide laissé par l'absence d'un bon épisode de Tony Hawk sur Nintendo Switch ?