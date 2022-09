Skábma - Snowfall - la culture et des contes indigènes du peuple Sami s'invitent sur Nintendo Switch

Sorti en avril dernier sur Steam, le jeu indépendant Skábma - Snowfall développé par Red Stage Entertainment s'apprête à faire un tour sur consoles, Nintendo Switch incluse. Attendu dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Skábma - Snowfall est une représentation jusqu’alors inédite de la culture et des contes indigènes du peuple Sami. Explorez le charme nordique d’un monde où les vieux récits de feu de camp prennent vie ! Faites preuve d’ingéniosité afin de résoudre les énigmes et les défis autour de vous dans cette aventure narrative à la troisième personne.

Sauvez votre foyer !

Le quotidien d'un village Sami est troublé par un incident dans une fosse à poix voisine. Un mal mystérieux se propage dans les terres et touche aussi bien les habitants que les animaux.



Vous incarnez Áilu, un jeune éleveur Sami parti à la recherche d’une renne femelle fugueuse. Le mystère planant autour des récents incidents commence à s’éclaircir lorsqu’Áilu tombe sur un ancien tambour enchanté, Goavddis. Le temps presse pour les infectés, mais la sagesse ancestrale des guérisseurs Samis, Noaidis, bat encore au sein du tambour.







Ce qui fut perdu peut être retrouvé ! Cherchez les quatre esprits familiers et renouez avec la nature afin de découvrir la source du mal qui ronge les terres. À vous de devenir le nouvel Noaidi d’une nouvelle ère !

Caractéristiques

Une histoire riche







Une histoire unique sur le dernier peuple indigène d'Europe, les Samis. Appréciez les cinématiques entièrement en Same du Nord et plongez dans cette aventure narrative.



Esprits familiers







Trouvez les quatre esprits familiers, Skuolfi — la chouette, Guovža — l’ours, Čámsa — la truite et Rieban — le renard. Ils possèdent de nombreux pouvoirs qui influeront sur vos déplacements et votre faculté à ramener l’harmonie malgré le mal qui sévit dans le Sámiland.



Tambour et exploration







Utilisez votre tambour et les pouvoirs des esprits familiers pour révéler les éléments invisibles dans cette nature arctique. Suivez les pistes menant aux objets à collectionner, aux esprits des hommes et des arbres qui vous aideront à franchir bien des obstacles et à résoudre les enigmes autour de vous.



Un monde nordique immersif







Partez à la découverte de paysages mystérieux dans des mondes physiques et spirituels, au gré de musiques envoûtantes, dont des morceaux Samis traditionnels — ou joik — chantés par la célèbre Hildá Länsman. Explorez le monde d’Áilu, trouvez des trésors ancestraux, des observations rapportées par des étrangers à la culture Sami, attrapez des lièvres et communiquez avec les esprits afin d’en apprendre plus sur l’univers du jeu et des légendes Sami.







Plongez dans une aventure à travers des mondes sauvages et spirituels !