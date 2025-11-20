Siralim Ultimate s'offre une version physique que Nintendo Switch

Initialement sorti en décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Siralim Ultimate est un RPG vous proposant de capturer des monstres pour aller ensuite explorer des labyrinthes. Pour cette fin d'année, Super Rare Games s'est associé à Thylacine Studios pour pouvoir proposer le jeu en édition physique sur Nintendo Switch. Les précommandes seront officiellement ouvertes à partir du 27 novembre 2025 sur la boutique en ligne de Super Rare Games, et les boîtes seront expédiées dans le courant du mois de février 2026 . 4000 exemplaires seront disponibles au total.

Siralim Ultimate est un RPG qui attrape des monstres et explore des donjons avec une profondeur ridicule. Invoquez plus de 1200 créatures différentes et parcourez des donjons générés aléatoirement pour acquérir des ressources, de nouvelles créatures et du butin. CARACTÉRISTIQUES Plus de 1200 créatures à collectionner

Fusionnez vos créatures ensemble - la progéniture hérite des statistiques, des traits et même de l'apparence de ses parents !

Des donjons générés aléatoirement couvrant 30 ensembles de tuiles uniques

Personnalisez votre château avec des milliers de décorations différentes

Engagez-vous dans des batailles stratégiques 6v6

Fabriquez des artefacts et des pierres précieuses de sorts pour vos créatures

Choisissez l'une des 40 spécialisations pour votre personnage et gagnez des avantages qui changent la façon dont votre les créatures se battent au combat

Une quantité insensée de contenu post-histoire qui vous gardera engagé pendant des milliers d'heures (oui, vraiment !)