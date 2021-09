Sir, You Are Being Hunted Reinvented Edition va porter les robots tueurs gentlemen sur Nintendo Switch

Sorti initialement en août 2013 , sur PC, Sir, You Are Being Hunted était un FPS dans lequel vous deviez vous échapper d'une île. Cela paraît simple mais ça ne l'était pas, des robots habillés à la mode Victorienne était là pour vous traquer sans relâche ni pitié jusqu'à vous tuer.

Très angoissant, le jeu reviendra nous tirer dessus dans une nouvelle version intitulée Sir, You Are Being Hunted Reinvented Edition débarquera sur Nintendo Switch et PC en février 2022 , c'est en tout cas ce qu'espèrent les développeurs dans l'annonce initiale de ce remaster. Nul doute que nous en apprendrons beaucoup dans les mois à venir sur le portage de ce jeu si atypique.

Explorez un paysage britannique généré de manière procédurale alors que vous tentez de rentrer chez vous d'un monde où les robots vêtus de tweed aspirent à votre sang. Avec les conseils de votre fidèle majordome, Walters, vous devez utiliser des tactiques de furtivité et de survie pour échapper à cette dimension alternative terrifiante et amusante. Sir, You Are Being Hunted: Reinvented Edition est un remaster fidèle du jeu culte d'infiltration et de survie, Sir, You Are Being Hunted, produit par Den Of Thieves Games B.V.

Principales caractéristiques Un gameplay furtif et de survie passionnant.

Paysages britanniques générés de manière procédurale.

Des robots drôles et terrifiants en guise d'antagonistes.

Biomes des terres agricoles, des marais, des châteaux, des hautes terres et de l'industrie.

Entièrement repensé avec des technologies contemporaines et un moteur de jeu moderne et de pointe.

Tout nouveau système d'avantages qui change le gameplay optionnel.

Schéma de contrôle modernisé et options de conforts de jeux.

​Audio remanié, améliorations graphiques et interface utilisateur revue.

