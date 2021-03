Sir Lovelot fête sa sortie avec sa bande-annonce de lancement

Sir Lovelot, un tout nouveau jeu de plateformes en 2D se lance sur Nintendo Switch avec sa bande-annonce. D'ores et déjà disponible , le titre vous coûtera 9,99 euros sur l'eShop et vous proposera de vivre l'aventure de Sir Lovelot en quête de son âme sœur. Affrontez vos ennemis et collectez des présents à offrir aux damoiselles qui vous attendent dans ce jeu au style médiévalo-rétro.



Le printemps est dans l'air. Tu le sens?







Assurément, Sir Lovelot le sent bien, et il est déterminé à parcourir les quatre coins de Lululand, de château en château, pour trouver l'amour de sa vie!







Ton objectif est de collecter une sélection de cadeaux à offrir à la prochaine demoiselle, tout en évitant les situations périlleuses et en combattant des créatures étranges, le plus rapidement possible!







Le jeu comporte plus de 40 excellents niveaux de plate-forme faits à la main, allant de l'escalade à la corde et des glissades sur les murs au saut en hauteur et à la plongée dans l'eau. Sir Lovelot peut retenir son souffle très très longtemps!







À toi maintenant, Sir Lovelot. Tu peux le faire!





Caractéristiques

• Une aventure en solo, étrangement familière et pourtant comme aucune autre

• Des centaines d'écrans de défis de plates-formes, sur plus de 40 niveaux

• Tout un arsenal d’ennemis inhabituels qui parcourent le terrain

• Des dizaines de raccourcis sournois, des trésors secrets et des œufs d'or

• Une magnifique bande-son originale signée Alexander Falinski