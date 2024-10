SINce Memories: Off the Starry Sky - Un nouveau Visual Novel disponible fin Octobre sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateur de Visual Novel, vous serez ravi d'apprendre que Mages et PQube se sont associés pour proposer aux joueurs SINce Memories: Off the Starry Sky pour l'Occident. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera disponible à partir du 23 octobre 2024 .

Suivez l'histoire de Junya, perdu dans son propre monde mais au cœur tendre et prêt à aider ceux qui en ont besoin. Ses amis proches tentent de lui faire garder les pieds sur terre après la perte tragique de son frère. Alors que Junya tente de surmonter son chagrin en se concentrant sur ses études et son travail, il se perd profondément en essayant d'aider les autres. Qu'il s'agisse de transformer un manoir japonais en café ou de résoudre le mystère de la mort de son frère, la vie de Junya est inexorablement liée aux femmes qui l'entourent. Ce n'est qu'en approfondissant ses relations avec elles qu'il pourra résoudre leurs problèmes interdépendants et, ainsi, trouver lui-même la paix. Avec une voix japonaise, des illustrations qui donnent vie à l'histoire et une histoire émouvante, ce roman visuel sur le passage à l'âge adulte vous emmène dans un voyage de croissance, d'amour et de guérison, avec des surprises à chaque tournant.