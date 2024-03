SINce Memories: Off the Starry Sky - Un nouveau Visual Novel annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de Visual Novel, vous serez ravis d'apprendre que PQube, le développeur MAGES et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la sortie de SINce Memories : Off the Starry Sky, dérivé de la célèbre série Memories Off. Attendu dans le courant de l'année 2024 , les joueurs auront également l'occasion de se procurer le jeu en version physique sur Nintendo Switch et PS4.

Endeuillé par la mort de son frère, Junya est confronté à une mystérieuse jeune fille qui lui dit : "C'est toi qui aurais dû mourir". Rongé par son passé tragique, mais entouré de ceux qui veulent l'aider, Junya entreprend de rénover un manoir japonais traditionnel, une tâche si vaste qu'il ne peut s'y atteler seul. SINce Memories est le successeur de la célèbre série Memories Off. Se déroulant 10 ans après celle-ci et dans un cadre moderne, il s'agit d'un roman visuel familier sur le passage à l'âge adulte, marqué par la maturité, l'amour et la guérison. Levez le voile sur le mystère : alors que vous reconstruisez le manoir Hojo, découvrez le passé trouble et la vérité derrière la mort du frère de Junya et la mystérieuse fille qui vous accuse.

alors que vous reconstruisez le manoir Hojo, découvrez le passé trouble et la vérité derrière la mort du frère de Junya et la mystérieuse fille qui vous accuse. Des routes différentes : explorez différentes routes de personnages en développant des relations anciennes et nouvelles avec les cinq héroïnes, Chihaya, Hinata, Chunyu, Yuriko et Azusa.

explorez différentes routes de personnages en développant des relations anciennes et nouvelles avec les cinq héroïnes, Chihaya, Hinata, Chunyu, Yuriko et Azusa. Conception de personnages par U35 : des illustrations phénoménales par U35, concepteur de personnages acclamé, apportant des valeurs de production exquises et des créations de personnages uniques.

des illustrations phénoménales par U35, concepteur de personnages acclamé, apportant des valeurs de production exquises et des créations de personnages uniques. Une histoire mémorable : scénario écrit par Tsukasa Tsuchiya, Hiro Akizuki, Rio Izumi, Decocool, Moe Gungu et Chiyo Yakaku, qui ont notamment participé à Steins;Gate 0, Fate/Zero et la série Atelier.

scénario écrit par Tsukasa Tsuchiya, Hiro Akizuki, Rio Izumi, Decocool, Moe Gungu et Chiyo Yakaku, qui ont notamment participé à Steins;Gate 0, Fate/Zero et la série Atelier. Personnages doublés : entièrement doublés en japonais, ils donnent vie aux personnalités et aux interactions des personnages, vous permettant de vous immerger et de ressentir leurs émotions brutes et leurs réactions sincères.

entièrement doublés en japonais, ils donnent vie aux personnalités et aux interactions des personnages, vous permettant de vous immerger et de ressentir leurs émotions brutes et leurs réactions sincères. Bande-son exceptionnelle : connu pour son travail sur Steins;Gate, Chaos;Head et la série Memories Off, Takeshi Abo a produit une bande-son émouvante qui transforme ce roman visuel en une expérience cinématographique.