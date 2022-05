Simon The Sorcerer Origins - La licence s'offre un préquel en 2023 sur Nintendo Switch

La licence Simon The Sorcerer s'apprête à revenir en 2023 avec la sortie d'un préquel dénommé Simon The Sorcerer Origins. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous, accompagné d'un descriptif officiel. La licence n'étant pas disponible (pour le moment ?) sur Nintendo Switch, le préquel n'empêchera pas les néophytes de se lancer dans la licence.

Simon the Sorcerer - Origins est la préquelle officiel du jeu original Simon the Sorcerer. Il transporte les joueurs quelques semaines avant les événements du premier épisode. L'univers du jeu est conçu dans un style visuel moderne, avec des séquences en temps réel, de la magie et la résolution d'énigmes, le tout étant soutenu par un scénario captivant qui répondra enfin à certaines questions importantes soulevées par les fans du premier jeu…