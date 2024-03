Simon the Sorcerer Origins s'offre un nouveau trailer

Préquel d'un point and click iconic des années 90, Simon the Sorcerer Origins continue de faire sa publicité par le biais d'un nouveau trailer. Développé par Smallthing Studios, c'est à l'occasion du Future Games Show Spring Showcase que les joueurs ont pu découvrir quelques courts extraits de cette nouvelle aventure. Toujours attendu dans le courant de l'année 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Simon the Sorcerer Origins est un projet entièrement italien qui a immédiatement séduit Simon et Mike Woodroffe, les créateurs originaux de Simon the Sorcerer, qui ont accueilli avec enthousiasme le désir de l'équipe de faire revivre les aventures du jeune sorcier dans un jeu à la fois nostalgique et moderne.

La bande-annonce comprend de toutes nouvelles scènes de jeu mettant en scène l'acteur britannique Chris Barrie, la voix originale du personnage principal, et la musique de la bande originale composée par Mason Fisher.

Simon the Sorcerer Origins est créé avec amour par une équipe de 80 professionnels, qui s'efforcent de proposer une nouvelle aventure digne de perpétuer l'héritage de Simon the Sorcerer, avec 15 000 images dessinées à la main.

Enfin, la participation de la légende de la pop Rick Astley, avec son tube Together Forever, n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles Simon the Sorcerer Origins est l'une des sorties les plus attendues de l'année.