Simon the Sorcerer Origins - Une icône du Point'n Click revient 30 ans plus tard sur Nintendo Switch

Si vous avez grandit dans les années 90 et que vous étiez fan des Point'n Click, peut-être avez-vous encore souvenir de la licence Simon the Sorcerer ? Imaginée par Simon et Mike Woodroffe et développée par Adventure Soft sur PC en 93, la licence revient 30 ans plus tard sur supports modernes avec un tout nouvel opus développé par Smallthing Studios : Simon the Sorcerer Origins. Ce préquel, réalisé en Italie par, raconte l'histoire passionnante d'un jeune homme indiscipliné et irrévérencieux plongé dans un monde regorgeant de magie. Attendu dans le courant de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Ce projet audacieux et ambitieux est le fruit de la passion et du talent de Massimo Calamai, fondateur et directeur de Smallthing Studios, et de Fabrizio Rizzo, concepteur principal du jeu et concepteur narratif. Le duo s'est inspiré du classique emblématique des années 90 pour créer un nouveau point de départ qui célèbre le passé de la série, tout en adoptant les technologies d’aujourd’hui. Simon the Sorcerer Origins se déroule juste avant les événements du premier volet, créant un lien direct avec ces moments emblématiques, mais avec une perspective entièrement nouvelle et surprenante. Le style graphique du jeu, avec ses illustrations et animations entièrement dessinées à la main, est un parfait mélange d'expressions artistiques modernes et un témoignage visuel de l'esprit de renouveau défendu par Smallthing Studios. Ce tout nouveau Simon conserve les caractéristiques de la franchise qui se sont imposées au fil des décennies : la forte personnalité du jeune protagoniste, rebelle et sarcastique, continue d'occuper le devant de la scène, enrichie désormais de nuances plus émotionnelles, plus profondes et plus contemporaines. Cette approche s'étend aux modes de jeu, offrant un mélange de passé et de présent qui permet aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs de choisir entre le gameplay point-and-click classique et une version plus actuelle, optimisée pour tous les supports, en prenant le contrôle de Simon.

La portée internationale de ce nouveau Simon est attestée par les nombreuses surprises prévues pour le jeu, à l'horizon, dont l’une des plus marquantes est la bande originale comprenant des morceaux du célèbre auteur-compositeur-interprète et musicien Rick Ashley. Aujourd'hui, trente ans après le premier voyage du jeune sorcier Simon, Leonardo Interactive et Smallthing Studios font revivre la magie du passé, grâce à la créativité et à la passion d'une équipe entièrement italienne qui a su adapter la narration de ce jeu vidéo emblématique pour un public moderne, tout en respectant les attentes des fans les plus nostalgiques. Ainsi, Simon the Sorcerer Origins a pour objectif de satisfaire à la fois les jeunes et les moins jeunes, en mêlant la nostalgie à une pléthore de nouvelles fonctionnalités conçues pour intriguer et impliquer les joueurs de tous âges.

Simon the Sorcerer Origins sera disponible en 2024 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch en format physique et numérique. Il sera localisé dans plus de 10 langues différentes. Avec un scénario captivant et un style graphique unique, Simon the Sorcerer Origins, invite le monde à revivre et découvrir cette aventure légendaire.